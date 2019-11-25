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  • 25.11.2019
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Tarzına servet harcayan kural bozmadı! Botlarının fiyatı dudak uçuklattı...

Stiline servet harcayan , kural bozmadı. Önceki gün 'a giden güzel oyuncu, metro istasyonunda bu havalı pozu verdi. Sarıkaya'nın kamuflaj desenli Prada botları ise 5 bin 985 liralık fiyatıyla dudak uçuklattı

Ayağı yere sağlam basıyor

Stiline servet harcayan Serenay Sarıkaya, kural bozmadı. Önceki gün 'a giden güzel oyuncu, metro istasyonunda bu havalı pozu verdi. Sarıkaya'nın kamuflaj desenli Prada botları ise 5 bin 985 liralık fiyatıyla dudak uçuklattı.

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