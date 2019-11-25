Stiline servet harcayan Serenay Sarıkaya, kural bozmadı. Önceki gün New York'a giden güzel oyuncu, metro istasyonunda bu havalı pozu verdi. Sarıkaya'nın kamuflaj desenli Prada botları ise 5 bin 985 liralık fiyatıyla dudak uçuklattı.