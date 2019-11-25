Stiline servet harcayan Serenay Sarıkaya, kural bozmadı. Önceki gün New York'a giden güzel oyuncu, metro istasyonunda bu havalı pozu verdi. Sarıkaya'nın kamuflaj desenli Prada botları ise 5 bin 985 liralık fiyatıyla dudak uçuklattı.
Stiline servet harcayan Serenay Sarıkaya, kural bozmadı. Önceki gün New York'a giden güzel oyuncu, metro istasyonunda bu havalı pozu verdi. Sarıkaya'nın kamuflaj desenli Prada botları ise 5 bin 985 liralık fiyatıyla dudak uçuklattı.
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