Aşklarını gözlerden uzak yaşayan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, önceki gün kural bozdu.



Dalkılıç, kutlamada güzel oyuncuyu böyle sarıp sarmaladı.

MURAT'IN HUZURU

Dün 26 yaşına giren Hande Erçel, doğum gününde aşka geldi. Güzel oyuncu, yeni yaşını ailesi ve aşkı Murat Dalkılıç'la birlikte kutladı. Popçu, Erçel'le pozunu "Huzurum, mutluluğum, dostum, dünya güzeli sevgilim… Var ol!" diye paylaşıp oyuncuya bir kez daha ilan-ı aşk etti.



Ailesi ve aşkının sürpriziyle yeni yaşını kutlayan Erçel, pastasının mumlarını üflerken dilek tutmayı ihmal etmedi.

ERÇEL KURAL BOZDU

BugünE kadar Murat Dalkılıç'la ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Hande Erçel'den de aşkına karşılık gecikmedi. Güzel oyuncu, popçuyla romantik pozunu şu notla paylaşıp Dalkılıç'ı kahramanı ilan etti: "Mutluluğum. Bu benim doğum günüm. Bu bizim doğum günümüz. Kahramanım benim."





Erçel, aşkının omzunda verdiği bu pozu "Kahramanım" notuyla paylaştı.