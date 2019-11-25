ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşamki bölümde duygusal anlar yaşadı. İmirzalıoğlu, 'Ezel' dizisinde başrolü paylaştığı merhum sanatçı Tuncel Kurtiz ile ilgili sesli soruyu duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.



İmirzalıoğlu, 2013'te vefat eden Kurtiz'in sesini duyunca çok duygulandı.

İMİRZALIOĞLU, yarışmacıya 'Ezel'de Ramiz Karaeski karakterine hayat veren Kurtiz'in okuduğu 'Reading Zindanı Baladı' adlı şiirin hangi şaire ait olduğunu sordu. Yarışmacı, Oscar Wild yanıtıyla soruyu bildi. İmirzalıoğlu da "Tuncel Kurtiz'in sesini duymak beni derinden etkiledi" dedi.

Kurtiz'in vefatıyla sarsılan İmirzalıoğlu, usta sanatçının Kazdağları'ndaki mezarını sık sık ziyaret ediyor.