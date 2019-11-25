Başarılı sanatçı Funda Arar, önceki akşam Kıbrıs'taki Merit Crystal Cove Hotel'de sahne aldı. Arar, şarkılarıyla kulaklara fıstık yeşili derin bacak dekolteli elbisesiyle de gözlere hitap etti. 44 yaşındaki popçu, güzelliğiyle büyüledi.
Başarılı sanatçı Funda Arar, önceki akşam Kıbrıs'taki Merit Crystal Cove Hotel'de sahne aldı. Arar, şarkılarıyla kulaklara fıstık yeşili derin bacak dekolteli elbisesiyle de gözlere hitap etti. 44 yaşındaki popçu, güzelliğiyle büyüledi.
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