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  • 25.11.2019
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ile eşi sahil havası aldı

ile eşi , önceki gün Bebek'teydi. Sahilde yürüyen çift, soruları yanıtsız bırakıp bir mekana geçti. Şener, mekanda eşiyle bu romantik karesini de Instagram'da paylaştı.

Cevapsız aşıklar

Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli, önceki gün Bebek'teydi. Sahilde yürüyen çift, soruları yanıtsız bırakıp bir mekana geçti. Şener, mekanda eşiyle bu romantik karesini de Instagram'da paylaştı.

Aydın HAMZA

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