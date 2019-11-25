Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli, önceki gün Bebek'teydi. Sahilde yürüyen çift, soruları yanıtsız bırakıp bir mekana geçti. Şener, mekanda eşiyle bu romantik karesini de Instagram'da paylaştı.
Aydın HAMZA
Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli, önceki gün Bebek'teydi. Sahilde yürüyen çift, soruları yanıtsız bırakıp bir mekana geçti. Şener, mekanda eşiyle bu romantik karesini de Instagram'da paylaştı.
Aydın HAMZA
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