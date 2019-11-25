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  • 25.11.2019
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Çağla Şıkel kendisini bakıma aldı! , ve Beyonce gibi glutatyon takviyesi yaptırdı...

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Çağla Şıkel, kendisini bakıma aldı. , ve Beyonce gibi isimlerin tercih ettiği glutatyon takviyesini yaptırdı...

Damardan şifa

Güzel model ve sunucu Çağla Şıkel, sağlığını korumak için dünya starlarının izinden gitti. Yoğun iş temposuna dayanamayan Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Enfeksiyon nedeniyle vücudu güçsüz düşen ve birkaç gün hastanede antibiyotik tedavisi gören Şıkel, kısa sürede toparladı.

Sağlığını korumak için doğal yöntemlere başvuran güzel model, önceki gün Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun kapısını çaldı. Çok güçlü bir antioksidan olan ve bağışıklığı güçlendiren glutatyon takviyesi aldı.

NEDİR BU GLUTATYON?
Güçlü bir antioksidan olan glutatyon, yaşlanmayı engelliyor. Kuşkonmaz, ıspanak, karnabahar, havuç, greyfurt ve kabak bolca glutatyon içeriyor. tedavisinde etkili olan glutatyon, diyabeti de iyileştiriyor.

JLO'NUN DA GENÇLİK SIRRI
Glutatyon yöntemini, dünya starları da takip ediyor.


Jennifer Lopez

, , ve Beyonce gibi Hollywood yıldızları, damarlarına glutatyon enjekte ederek genç kalıyor.


Rihanna

Yerli lakaplı de vücudunu bu yöntemle tazeliyor.


Tülin Şahin

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