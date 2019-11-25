Güzel model ve sunucu Çağla Şıkel, sağlığını korumak için dünya starlarının izinden gitti. Yoğun iş temposuna dayanamayan Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Enfeksiyon nedeniyle vücudu güçsüz düşen ve birkaç gün hastanede antibiyotik tedavisi gören Şıkel, kısa sürede toparladı.

Sağlığını korumak için doğal yöntemlere başvuran güzel model, önceki gün Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun kapısını çaldı. Çok güçlü bir antioksidan olan ve bağışıklığı güçlendiren glutatyon takviyesi aldı.

NEDİR BU GLUTATYON?

Güçlü bir antioksidan olan glutatyon, yaşlanmayı engelliyor. Kuşkonmaz, ıspanak, karnabahar, havuç, greyfurt ve kabak bolca glutatyon içeriyor. Kanser tedavisinde etkili olan glutatyon, diyabeti de iyileştiriyor.

JLO'NUN DA GENÇLİK SIRRI

Glutatyon yöntemini, dünya starları da takip ediyor.



Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, Rihanna, Demi Moore ve Beyonce gibi Hollywood yıldızları, damarlarına glutatyon enjekte ederek genç kalıyor.



Rihanna

Yerli Cindy Crawford lakaplı Tülin Şahin de vücudunu bu yöntemle tazeliyor.



Tülin Şahin