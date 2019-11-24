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  • 24.11.2019
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bir günde 50 yıl sonrasına gitti! Takipçileri bile tanımakta zorlandı

, bir günde 50 yıl sonrasına gitti. Ünlü model, önceki gün telefonundaki filtreyle kendini yaşlandırdı. Yüzünü kırıştırıp saçlarını beyazlatan 37 yaşındaki manken, "Anneme benzedim" dedi.

İhtiyar Özge

Özge Ulusoy, bir günde 50 yıl sonrasına gitti. Ünlü model, önceki gün telefonundaki filtreyle kendini yaşlandırdı. Yüzünü kırıştırıp saçlarını beyazlatan 37 yaşındaki manken, "Anneme benzedim" dedi.

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