Özge Ulusoy, bir günde 50 yıl sonrasına gitti. Ünlü model, önceki gün telefonundaki filtreyle kendini yaşlandırdı. Yüzünü kırıştırıp saçlarını beyazlatan 37 yaşındaki manken, "Anneme benzedim" dedi.
Özge Ulusoy, bir günde 50 yıl sonrasına gitti. Ünlü model, önceki gün telefonundaki filtreyle kendini yaşlandırdı. Yüzünü kırıştırıp saçlarını beyazlatan 37 yaşındaki manken, "Anneme benzedim" dedi.
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