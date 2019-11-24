Fit haliyle olay olan Hadise, yeni diyetisyenini yere göğe sığdıramadı. Seda Çayhan ile bir ayda 6 kilo veren popçu, diyetisyenine dün iltifat yağdırdı. Şarkıcının zamanlaması manidardı. Hadise, Çayhan'ı eski yaşam koçu Şeyda Coşkun'un doğum gününde şöyle övdü:

"Yıllar sonra düzene girip doğru beslenmek nedir öğrendim. Sağlıklı şekilde istediğim kiloya geldik. Aç kalmadan detoks yapmadan. Tavsiyem bu yolculuğa doğru bir ekiple başlamak." Hadise, bu paylaşımıyla mahkemelik olduğu Coşkun'a doğum gününde kötü bir sürpriz yaptı.



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Yıllar önce Coşkun'un şok diyetiyle çok zayıflayan Hadise, bir deri bir kemik görüntüsüyle eleştirilmişti.





Hadise, vücudunda sarkmalar meydana geldiği iddiasıyla Coşkun'a dava açmıştı.