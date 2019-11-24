Burcu Esmersoy'dan alkışlanacak hareket! Güzel sunucu, Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukları kitapla buluşturmak için sosyal medya hesabını, bir telefon operatörünün başlattığı kampanyaya bağışladı. Twitter hesabında tam 45 bin 566 kelime kullanan Esmersoy, bu sayı kadar çocuğa 'Çocuk kalbi' kitabını ulaştırdı. Herkesin bir kez daha kalbini çaldı.
- Saklambaç
- 24.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.