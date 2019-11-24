Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 24.11.2019
  • Gazete

Burcu Esmersoy'dan alkışlanacak hareket!

Burcu Esmersoy'dan alkışlanacak hareket! Güzel sunucu, Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukları kitapla buluşturmak için hesabını, bir telefon operatörünün başlattığı kampanyaya bağışladı.

İyilik Burcu!
Burcu Esmersoy'dan alkışlanacak hareket! Güzel sunucu, Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukları kitapla buluşturmak için hesabını, bir telefon operatörünün başlattığı kampanyaya bağışladı. Twitter hesabında tam 45 bin 566 kelime kullanan Esmersoy, bu sayı kadar çocuğa 'Çocuk kalbi' kitabını ulaştırdı. Herkesin bir kez daha kalbini çaldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBurcu Esmersoy'dan alkışlanacak hareket!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri