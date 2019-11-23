Tamamen duygusal Son günlerin popüler belgeseli 'The Game Changers'in Arnold Schwarzenegger gibi birçok sporcunun vegan beslenerek başarılı olduğu tezinin altından para çıktı. Belgeselin yönetmeni James Cameron'ın vegan ürünler satan bir firmaya 140 milyon dolara ortak olduğunun ortaya çıkması, skandal yarattı. Deniz Akkaya da insanların sırf popüler diye beslenme düzenlerini değiştirmesini eleştirdi.

Son günlerin popüler belgeseli 'The Game Changers'in Arnold Schwarzenegger gibi birçok sporcunun vegan beslenerek başarılı olduğu tezinin altından para çıktı.







Belgeselin yönetmeni James Cameron'ın vegan ürünler satan bir firmaya 140 milyon dolara ortak olduğunun ortaya çıkması, skandal yarattı. Deniz Akkaya da insanların sırf popüler diye beslenme düzenlerini değiştirmesini eleştirdi.





James Cameron



günlerin popüler belgeseligibi birçok sporcunun vegan beslenerek başarılı olduğu tezinin altından para çıktı.yönetmeni James Cameron'ın140 milyon dolara ortak olduğunun ortaya çıkması, skandal yarattı. Deniz Akkaya da insanların sırf popüler diye beslenme düzenlerini değiştirmesini eleştirdi.James Cameron TÜM MANŞETLER