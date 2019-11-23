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Tamamen duygusal

Son günlerin popüler belgeseli 'The Game Changers'in Arnold Schwarzenegger gibi birçok sporcunun vegan beslenerek başarılı olduğu tezinin altından para çıktı. Belgeselin yönetmeni James Cameron'ın vegan ürünler satan bir firmaya 140 milyon dolara ortak olduğunun ortaya çıkması, skandal yarattı. Deniz Akkaya da insanların sırf popüler diye beslenme düzenlerini değiştirmesini eleştirdi.

Tamamen duygusal
Son günlerin popüler belgeseli 'The Game Changers'in Arnold Schwarzenegger gibi birçok sporcunun vegan beslenerek başarılı olduğu tezinin altından para çıktı.



Belgeselin yönetmeni James Cameron'ın vegan ürünler satan bir firmaya 140 milyon dolara ortak olduğunun ortaya çıkması, skandal yarattı. Deniz Akkaya da insanların sırf popüler diye beslenme düzenlerini değiştirmesini eleştirdi.


James Cameron

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