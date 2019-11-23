Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 23.11.2019
  • Gazete

Sanatsal açılış

'de , ve Ayşegül Başkan öncülüğünde kurulan "'Arte", geçtiğimiz akşam kapılarını açtı. Açılışa; , , ve 'in yanı sıra televizyon, sinema ve tiyatro dünyasından çok sayıda ünlü katıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSanatsal açılış
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri