Sanatsal açılış

Kadıköy'de Raşit Çelikezer, Çetin Büyükakın ve Ayşegül Başkan öncülüğünde kurulan "Tiyatro Dell'Arte", geçtiğimiz akşam kapılarını açtı. Açılışa; Ali Sürmeli, Hazım Körmükçü, Kürşat Alnıaçık ve Atilla Yiğit'in yanı sıra televizyon, sinema ve tiyatro dünyasından çok sayıda ünlü katıldı.
- Saklambaç
- 23.11.2019
- Gazete
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