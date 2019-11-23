Pop müzik sanatçısı Mithat Körler, Öğretmenler Günü'ne özel olarak bir şarkı hazırladı. Sözleri ve bestesi kendisine ait olan 'Canım Öğretmenim' şarkısına Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri ile birlikte klip çekti. Asıl mesleğinin öğretmenlik olduğunu belirten ünlü sanatçı, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz öğretmenlerimize bu güzel şarkım armağan olsun" dedi.
- Saklambaç
- 23.11.2019
- Gazete
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