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, 'ne özel şarkı hazırladı

sanatçısı , 'ne özel olarak bir şarkı hazırladı. Sözleri ve bestesi kendisine ait olan '' şarkısına 5. sınıf öğrencileri ile birlikte klip çekti. Asıl mesleğinin öğretmenlik olduğunu belirten ünlü sanatçı, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz öğretmenlerimize bu güzel şarkım armağan olsun" dedi.

Canım öğretmenim
Pop müzik sanatçısı , 'ne özel olarak bir şarkı hazırladı. Sözleri ve bestesi kendisine ait olan 'Canım Öğretmenim' şarkısına 5. sınıf öğrencileri ile birlikte klip çekti. Asıl mesleğinin öğretmenlik olduğunu belirten ünlü sanatçı, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz öğretmenlerimize bu güzel şarkım armağan olsun" dedi.

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