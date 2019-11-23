Leyla Tanlar, makyajsız hali ve doğal güzelliği ile dikkat çekti

Oyuncu Leyla Tanlar, önceki gün City's AVM çıkışı objektiflere takıldı. Dizinin yayın gününü heyecanla beklediğini söyleyen Tanlar'ın makyajsız hali ve doğal güzelliği dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu Leyla Tanlar, önceki gün City's AVM çıkışı objektiflere takıldı. Dizinin yayın gününü heyecanla beklediğini söyleyen Tanlar'ın makyajsız hali ve doğal güzelliği dikkatlerden kaçmadı.
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