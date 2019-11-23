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  • 23.11.2019
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Leyla Tanlar, makyajsız hali ve doğal güzelliği ile dikkat çekti

, önceki gün City's AVM çıkışı objektiflere takıldı. Dizinin yayın gününü heyecanla beklediğini söyleyen Tanlar'ın makyajsız hali ve doğal güzelliği dikkatlerden kaçmadı.

Dupduru Leyla
, önceki gün City's AVM çıkışı objektiflere takıldı. Dizinin yayın gününü heyecanla beklediğini söyleyen Tanlar'ın makyajsız hali ve doğal güzelliği dikkatlerden kaçmadı.

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