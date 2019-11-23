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  • 23.11.2019
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'den 'sevgili' reklamı! "Keyfime göre biri var ya da yok derim..."

Son dönemde hayatında biri olduğunu ima eden , bu oyunu sevdi. Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen popçu, "Keyfime göre biri var ya da yok derim. Kime ne!" diyerek oyununu sürdürdü.

Sevgili reklamı
Son dönemde hayatında biri olduğunu ima eden Hadise, bu oyunu sevdi. Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen popçu, "Keyfime göre biri var ya da yok derim. Kime ne!" diyerek oyununu sürdürdü.

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