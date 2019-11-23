Son dönemde hayatında biri olduğunu ima eden Hadise, bu oyunu sevdi. Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen popçu, 'Keyfime göre biri var ya da yok derim. Kime ne!' diyerek oyununu sürdürdü. Son dönemde hayatında biri olduğunu ima eden Hadise, bu oyunu sevdi. Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen popçu, 'Keyfime göre biri var ya da yok derim. Kime ne!' diyerek oyununu sürdürdü.
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