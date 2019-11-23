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  • 23.11.2019
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'Can'dan destek

Sempatik oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki akşam sevgilisi Can Koçkan ile Asmalımescit'te görüntülendi. Koltuk değneklerinden kurtulamayan oyuncuya, destek DJ aşkından geldi.

'Can'dan destek
Sempatik oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki akşam sevgilisi Can Koçkan ile Asmalımescit'te görüntülendi. Koltuk değneklerinden kurtulamayan oyuncuya, destek DJ aşkından geldi.

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