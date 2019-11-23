'Can'dan destek

Sempatik oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki akşam sevgilisi Can Koçkan ile Asmalımescit'te görüntülendi. Koltuk değneklerinden kurtulamayan oyuncuya, destek DJ aşkından geldi. Sempatik oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki akşam sevgilisi Can Koçkan ile Asmalımescit'te görüntülendi. Koltuk değneklerinden kurtulamayan oyuncuya, destek DJ aşkından geldi.
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