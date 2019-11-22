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  • 22.11.2019
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'dan kara isyan

'de Cambridge Düşesi ile arasındaki kavga saraydan taştı. Markle'ın eşi 'ye, "Onunla aynı masada oturmak istemiyorum" dediği basına yansıdı.

Kara isyan
İngiltere'de Cambridge Düşesi ile arasındaki kavga saraydan taştı. Markle'ın eşi 'ye, "Onunla aynı masada oturmak istemiyorum" dediği basına yansıdı.



Bu çatışma, Prens kardeşler William ve Harry'nin de arasını açtı. Middleton'ın bir davette siyah çorap giymesi de 'isyan' olarak algılandı.



Kraliyet kurallarına göre prenseslerin 'siyah' çorap giymesinin yasak olduğu biliniyor.

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