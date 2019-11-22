'Yakarım İstanbul'u' şarkısıyla sessizliğini bozan Gülden, klibiyle de ses getirecek. Şarkının klibi için kumsala inşa edilen ev, önce patlatıldı daha sonra yakıldı. 'Yakarım İstanbul'u' şarkısıyla sessizliğini bozan Gülden, klibiyle de ses getirecek. Şarkının klibi için kumsala inşa edilen ev, önce patlatıldı daha sonra yakıldı.
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