Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli, önceki gün Zorlu AVM'deydi. El ele mağazaları gezen çift, bir toplantıya yetişmeleri gerektiğini söyleyip soruları yanıtsız bıraktı.
Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli, önceki gün Zorlu AVM'deydi. El ele mağazaları gezen çift, bir toplantıya yetişmeleri gerektiğini söyleyip soruları yanıtsız bıraktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.