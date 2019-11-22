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  • 22.11.2019
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ile eşi alışverişte

ile eşi , önceki gün Zorlu AVM'deydi. mağazaları gezen çift, bir toplantıya yetişmeleri gerektiğini söyleyip soruları yanıtsız bıraktı.

El ele alışveriş

ile eşi Cenk Küpeli, önceki gün Zorlu AVM'deydi. El ele mağazaları gezen çift, bir toplantıya yetişmeleri gerektiğini söyleyip soruları yanıtsız bıraktı.

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