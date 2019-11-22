Bilal Sonses, yine Avrupa turnesine start verdi. Açılışı Fransa sahnesiyle yapan ünlü müzisyen, programına 30 Kasım'da Almanya-Frankfurt'ta vereceği konserle devam edecek. Sonses, turneyi Avusturya'da noktalayacak.
Bilal Sonses, yine Avrupa turnesine start verdi. Açılışı Fransa sahnesiyle yapan ünlü müzisyen, programına 30 Kasım'daAlmanya-Frankfurt'ta vereceği konserle devam edecek. Sonses, turneyi Avusturya'da noktalayacak.
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