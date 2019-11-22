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  • 22.11.2019
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yine Avrupa turnesine start verdi

, yine Avrupa turnesine start verdi. Açılışı sahnesiyle yapan ünlü müzisyen, programına 30 Kasım'da Almanya-Frankfurt'ta vereceği konserle devam edecek. Sonses, turneyi 'da noktalayacak.

Sınırsız başarı
Bilal Sonses, yine Avrupa turnesine start verdi. Açılışı Fransa sahnesiyle yapan ünlü müzisyen, programına 30 Kasım'da Almanya-Frankfurt'ta vereceği konserle devam edecek. Sonses, turneyi Avusturya'da noktalayacak.

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