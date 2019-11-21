Gönüllülük Eğitmeni ve Yazar İnal Aydınoğlu, 14. kitabıyla gönüllülüğe bu kez "Cömertlik" yönünden bakıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" ilan etmesiyle daha da anlam kazanan kitapta, cömertliğin hayata mutluluğu, sevinci, itibarı, değerli dostları, rahmeti ve bereketi kattığı anlatılıyor.