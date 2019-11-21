Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 21.11.2019
  • Gazete

'ndan ''

ve , 14. kitabıyla gönüllülüğe bu kez "" yönünden bakıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" ilan etmesiyle daha da anlam kazanan kitapta, cömertliğin hayata mutluluğu, sevinci, itibarı, değerli dostları, rahmeti ve bereketi kattığı anlatılıyor.

Hayatın bereketi: Cömertlik

Gönüllülük Eğitmeni ve , 14. kitabıyla gönüllülüğe bu kez "" yönünden bakıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" ilan etmesiyle daha da anlam kazanan kitapta, cömertliğin hayata mutluluğu, sevinci, itibarı, değerli dostları, rahmeti ve bereketi kattığı anlatılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriYazar İnal Aydınoğlu'ndan 'Cömertlik'
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri