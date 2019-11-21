Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 21.11.2019
  • Gazete

Ünlü oyuncu minik köpeğini yanından ayırmıyor

Ünlü oyuncu , önceki gün Pulihoz Grand House'un açılışına minik köpeğini de götürdü. Kucağından can dostunu bir an olsun indirmeyen Türk, "O benim her şeyim" diye konuştu.

Tuğba’nın canı

Ünlü oyuncu Tuğba Melis Türk, önceki gün Pulihoz Grand House'un açılışına minik köpeğini de götürdü. Kucağından can dostunu bir an olsun indirmeyen Türk, "O benim her şeyim" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÜnlü oyuncu Tuğba Melis Türk minik köpeğini yanından ayırmıyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri