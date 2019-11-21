Ünlü oyuncu Tuğba Melis Türk, önceki gün Pulihoz Grand House'un açılışına minik köpeğini de götürdü. Kucağından can dostunu bir an olsun indirmeyen Türk, "O benim her şeyim" diye konuştu.
Ünlü oyuncu Tuğba Melis Türk, önceki gün Pulihoz Grand House'un açılışına minik köpeğini de götürdü. Kucağından can dostunu bir an olsun indirmeyen Türk, "O benim her şeyim" diye konuştu.
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