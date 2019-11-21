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  • 21.11.2019
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Neslihan Atagül yüz bakımı yaparken maskeyi abarttı! Takipçileri şaştı kaldı...

, yüz bakımı yaparken maskeyi abarttı. Çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Görüntüsü korku filmindeki karakterini çağrıştırdı. Takipçilerini şaşırttı.

Galbimize indirdi

Neslihan Atagül, önceki günkü paylaşımıyla korku filminden fırlamış gibiydi. Yüzüne maske yapan oyuncu, bu kareye İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ı etiketleyip 'İçinde Yaşadığım Deri' filmine selam çaktı.

Atagül, yüzündeki maskeyle kendini filmdeki Gal karakterine benzetti.

Oyuncunun paylaşımını gören takipçileri, "Sana bir şey oldu diye kalbimize inecekti" yorumları yaptı.

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