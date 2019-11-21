Neslihan Atagül yüz bakımı yaparken maskeyi abarttı! Takipçileri şaştı kaldı...

Neslihan Atagül, önceki günkü paylaşımıyla korku filminden fırlamış gibiydi. Yüzüne maske yapan oyuncu, bu kareye İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ı etiketleyip 'İçinde Yaşadığım Deri' filmine selam çaktı.
Atagül, yüzündeki maskeyle kendini filmdeki Gal karakterine benzetti.
Oyuncunun paylaşımını gören takipçileri, "Sana bir şey oldu diye kalbimize inecekti" yorumları yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.