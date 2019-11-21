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  • 21.11.2019
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Güzel oyuncu ağabeyi ile de gezintiye çıktı

Güzel oyuncu , önceki gün ailesinin yaşadığı 'e gitti. Gülşe, ailesiyle hasret giderdi. Ünlü oyuncu, ağabeyi ile de gezintiye çıktı. "Biricik abimle gezmeler" notuyla paylaşım yapan Gülşe'nin keyfi yerindeydi.

Abi-kardeş buluştu

Güzel oyuncu , önceki gün ailesinin yaşadığı 'e gitti. Gülşe, ailesiyle hasret giderdi. Ünlü oyuncu, ağabeyi ile de gezintiye çıktı. "Biricik abimle gezmeler" notuyla paylaşım yapan Gülşe'nin keyfi yerindeydi.

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