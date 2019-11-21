Güzel oyuncu Amine Gülşe, önceki gün ailesinin yaşadığı İsveç'e gitti. Gülşe, ailesiyle hasret giderdi. Ünlü oyuncu, ağabeyi Şahan Gülşe ile de gezintiye çıktı. "Biricik abimle gezmeler" notuyla paylaşım yapan Gülşe'nin keyfi yerindeydi.
Güzel oyuncu Amine Gülşe, önceki gün ailesinin yaşadığı İsveç'e gitti. Gülşe, ailesiyle hasret giderdi. Ünlü oyuncu, ağabeyi Şahan Gülşe ile de gezintiye çıktı. "Biricik abimle gezmeler" notuyla paylaşım yapan Gülşe'nin keyfi yerindeydi.
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