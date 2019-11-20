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Zirvede eğlence

Başarılı  , 13-15 Aralık tarihleri arasında Palandöken'de düzenlenecek 'nde sahne alacak. İnal, festivalin kapanışında performasıyla zirveyi ısıtacak.

Zirvede eğlence
Başarılı Abdullah İnal, 13-15 Aralık tarihleri arasında Palandöken'de düzenlenecek Icebreak Festivali'nde sahne alacak. İnal, festivalin kapanışında performasıyla zirveyi ısıtacak.

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