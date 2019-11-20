atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin geçtiğimiz akşamki bölümüne yağmur sahnesi damga vurdu. Reyyan (Ebru Öztürk) ile Miran'ın (Akın Akınözü) sahnesinde İstanbul'dan Mardin'e giden 12 kişilik ekip, 6 saat ikilin üzerine yağmur yağdırdı.
atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin geçtiğimiz akşamki bölümüne yağmur sahnesi damga vurdu. Reyyan (Ebru Öztürk) ile Miran'ın (Akın Akınözü) sahnesinde İstanbul'dan Mardin'e giden 12 kişilik ekip, 6 saat ikilin üzerine yağmur yağdırdı.
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