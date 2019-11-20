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  • 20.11.2019
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''ye sahnesi damga vurdu!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi ''nin geçtiğimiz akşamki bölümüne sahnesi damga vurdu. Reyyan () ile Miran'ın () sahnesinde 'dan 'e giden 12 kişilik ekip, 6 saat ikilin üzerine yağmur yağdırdı.

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