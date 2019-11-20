Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 20.11.2019
  • Gazete

'nin aşk bilmecesi! Gizemli tavrıyla kafa karıştırdı...

, ‘Aşık olsam da söylemem’ diyerek gizem yarattı. Dansçısıyla aşk yaşadığı öne sürülen popçu, iddiayı yalanladı... Önceki akşam Sheraton City Center Otel'de sahne alan popçunun dansçısı ile samimiyeti dikkat çekti.

Aşk bilmecesi

özel hayatındaki gizemli tavrıyla kafa karıştırdı. Önceki akşam Sheraton City Center Otel'de sahne alan popçunun dansçısı ile samimiyeti dikkat çekti.


Güzel şarkıcı, dansçısıyla sahnede samimi pozlar verdi.

"Çok aşık olsam da söylemem" diyen Hadise'nin bu açıklaması dedikodu kazanını kaynattı. Ancak hem popçu hem de menajeri aşkı yalanladı.

Hadise'nin menajeri aşk iddiası için "Onlar 10 yıldır çalıyor. Kardeş gibiler" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHadise'nin aşk bilmecesi! Gizemli tavrıyla kafa karıştırdı...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri