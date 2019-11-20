Hadise özel hayatındaki gizemli tavrıyla kafa karıştırdı. Önceki akşam Sheraton City Center Otel'de sahne alan popçunun dansçısı Yves Ruth ile samimiyeti dikkat çekti.



Güzel şarkıcı, dansçısıyla sahnede samimi pozlar verdi.

"Çok aşık olsam da söylemem" diyen Hadise'nin bu açıklaması dedikodu kazanını kaynattı. Ancak hem popçu hem de menajeri aşkı yalanladı.

Hadise'nin menajeri aşk iddiası için "Onlar 10 yıldır çalıyor. Kardeş gibiler" dedi.