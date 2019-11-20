Efsane sanatçı Erol Büyükburç'un kızı Jehan Büyükburç, merhum ablasıyla babasını unutmadı. Popçu, 1999'da ölen ablası Ajlan Büyükburç'un 'Ağlamam' şarkısıyla babasının sevilen parçalarını yeniden yorumladı. Efsane sanatçı Erol Büyükburç'un kızı Jehan Büyükburç, merhum ablasıyla babasını unutmadı. Popçu, 1999'da ölen ablası Ajlan Büyükburç'un 'Ağlamam' şarkısıyla babasının sevilen parçalarını yeniden yorumladı.
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