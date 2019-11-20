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Efsane sanatçı 'un kızı vefalı çıktı

Efsane sanatçı 'un kızı , merhum ablasıyla babasını unutmadı. Popçu, 1999'da ölen ablası 'un 'Ağlamam' şarkısıyla babasının sevilen parçalarını yeniden yorumladı.

Vefalı Jehan
Efsane sanatçı Erol Büyükburç'un kızı Jehan Büyükburç, merhum ablasıyla babasını unutmadı. Popçu, 1999'da ölen ablası 'un 'Ağlamam' şarkısıyla babasının sevilen parçalarını yeniden yorumladı.

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