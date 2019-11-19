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  • 19.11.2019
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stiliyle tam not aldı

Eski kaleci 'in eşi , stiliyle tam not aldı. Önceki gün kovboy şapkasıyla objektif karşısına geçen Sever, kendine has tarzını konuşturdu.

Kovboy Zeynep
Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, stiliyle tam not aldı. Önceki gün kovboy şapkasıyla objektif karşısına geçen Sever, kendine has tarzını konuşturdu

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