Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, stiliyle tam not aldı. Önceki gün kovboy şapkasıyla objektif karşısına geçen Sever, kendine has tarzını konuşturdu. Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, stiliyle tam not aldı. Önceki gün kovboy şapkasıyla objektif karşısına geçen Sever, kendine has tarzını konuşturdu
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