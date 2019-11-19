Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, 'Şahmeran' etkinliği için önceki gün Tarsus'a gitti. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Sultan, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, 'Şahmeran' etkinliği için önceki gün Tarsus'a gitti. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Sultan, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.
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