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Yeşilçam'ın usta oyuncusu 'a Tarsus'ta büyük ilgi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu , 'Şahmeran' etkinliği için önceki gün Tarsus'a gitti. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Sultan, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Sultan’a büyük ilgi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, 'Şahmeran' etkinliği için önceki gün Tarsus'a gitti. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Sultan, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

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