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  • 19.11.2019
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mezunu olan minikler için atölye kurdu

mezunu olan , yeteneğini miniklere aşılamak için kolları sıvadı. Kurduğu atölyede çocuklar için etkinlikler düzenlemeye başlayan oyuncu, önceki gün de miniklerle beraberdi.

Yetenek Yağmuru

Seramik mezunu olan Yağmur Tanrısevsin, yeteneğini miniklere aşılamak için kolları sıvadı. Kurduğu atölyede çocuklar için etkinlikler düzenlemeye başlayan oyuncu, önceki gün de miniklerle beraberdi.,

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