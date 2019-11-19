Seramik mezunu olan Yağmur Tanrısevsin, yeteneğini miniklere aşılamak için kolları sıvadı. Kurduğu atölyede çocuklar için etkinlikler düzenlemeye başlayan oyuncu, önceki gün de miniklerle beraberdi.,
Seramik mezunu olan Yağmur Tanrısevsin, yeteneğini miniklere aşılamak için kolları sıvadı. Kurduğu atölyede çocuklar için etkinlikler düzenlemeye başlayan oyuncu, önceki gün de miniklerle beraberdi.,
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