Geçtiğimiz günlerdeki bir organizasyonda Burcu Esmersoy'a sahnede ettiği iltifatlarla adı hızlı çapkın'a çıkan Mustafa Sandal, olaya açıklık getirdi. Magazinn.com'a konuşan Musti, şunları söyledi:



Sandal, çapkınlık haberleriyle ilgili "Şu anda aşk modunda değilim" dedi.

HER ŞEY MİZANSENDİ!

"Burcu ile törenden bir gece önce 'mizansen yapalım' diye konuştuk. Bu tip yarışmalarda mini şovlarla geceye hizmet etmek, renklendirmek önemlidir. Biz de gönüllü olarak orada yüzlerde tebessüm bırakmak için böyle bir diyaloğu mizansen yaptık. Verdiği tepkiyi 'kendini rolüne fazla kaptırması' olarak görerek gülüp geçmek lazım. Olay nerelere geldi!"



Esmersoy, Musti'nin sözleri üzerine "Konu başka yere gidiyor" diyerek sahneyi terk etmişti.

SAHNEYİ TERK ETMİŞTİ

Güzel sunucu, Sandal'ın "Spor salonunda mekik çekerken sana bakıyorum" esprisi üzerine "Konu başka yerlere gidiyor" diyerek sahneyi terk etmişti.



Musti, Alara Koçibey için "Kardeşim gibidir" dedi.