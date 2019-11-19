İyi arkadaş!

İşadamı Harun Tan, oğlu Can ile Londra'da bir araya geldiği fotoğrafı İnstagram'dan paylaştı. "En iyi arkadaşım" dediği oğlu ile vakit geçirmekten büyük keyif alan Harun Tan'ın bu fotoğrafı binlerce yorum ve beğeni aldı.
İşadamı Harun Tan, oğlu Can ile Londra'da bir araya geldiği fotoğrafı İnstagram'dan paylaştı. "En iyi arkadaşım" dediği oğlu ile vakit geçirmekten büyük keyif alan Harun Tan'ın bu fotoğrafı binlerce yorum ve beğeni aldı.
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