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  • 19.11.2019
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İyi arkadaş!

İşadamı , oğlu Can ile 'da bir araya geldiği fotoğrafı İnstagram'dan paylaştı. "En iyi arkadaşım" dediği oğlu ile vakit geçirmekten büyük keyif alan Harun Tan'ın bu fotoğrafı binlerce yorum ve beğeni aldı.

İyi arkadaş!
İşadamı , oğlu Can ile 'da bir araya geldiği fotoğrafı İnstagram'dan paylaştı. "En iyi arkadaşım" dediği oğlu ile vakit geçirmekten büyük keyif alan Harun Tan'ın bu fotoğrafı binlerce yorum ve beğeni aldı.

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