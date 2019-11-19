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eşi 'nin bakımına el attı

, kendi gibi oyuncu eşi 'nin bakımına el attı. Güzel oyuncu, önceki gün eşini kendisinin de kaşlarını emanet ettiği Esmeray Yıldırım'a götürdü. Demirci, kuaförde bu neşeli kareyi paylaştı.

Eşsiz imaj

Hande Soral, kendi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci'nin bakımına el attı. Güzel oyuncu, önceki gün eşini kendisinin de kaşlarını emanet ettiği Esmeray Yıldırım'a götürdü. Demirci, kuaförde bu neşeli kareyi paylaştı.

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