Hande Soral, kendi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci'nin bakımına el attı. Güzel oyuncu, önceki gün eşini kendisinin de kaşlarını emanet ettiği Esmeray Yıldırım'a götürdü. Demirci, kuaförde bu neşeli kareyi paylaştı.
Hande Soral, kendi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci'nin bakımına el attı. Güzel oyuncu, önceki gün eşini kendisinin de kaşlarını emanet ettiği Esmeray Yıldırım'a götürdü. Demirci, kuaförde bu neşeli kareyi paylaştı.
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