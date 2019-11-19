Romantik komedi türündeki dizilerde çocuksu halleriyle görmeye alışık olduğumuz Demet Özdemir, kural bozdu. Önceki gün 16 bin liralık Raisa & Vanessa tasarımı mini elbiseyle poz veren Özdemir, sosyal medyada olay oldu.
Romantik komedi türündeki dizilerde çocuksu halleriyle görmeye alışık olduğumuz Demet Özdemir, kural bozdu. Önceki gün 16 bin liralık Raisa & Vanessa tasarımı mini elbiseyle poz veren Özdemir, sosyal medyada olay oldu.
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