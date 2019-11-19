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  • 19.11.2019
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'in minili pozu sosyal medyada olay oldu

Çocuksu haller sergileyen , önceki gün ’da siyle bambaşka bir görüntü çizdi. Vanessa tasarımı mini elbiseyle poz veren Özdemir, sosyal medyada olay oldu.

Bir başka Demet

Romantik komedi türündeki dizilerde çocuksu halleriyle görmeye alışık olduğumuz Demet Özdemir, kural bozdu. Önceki gün 16 bin liralık Raisa & Vanessa tasarımı mini elbiseyle poz veren Özdemir, sosyal medyada olay oldu.

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