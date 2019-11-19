Aydın’dan sürpriz

ROCK müziğin başarılı ismi Emre Aydın, önceki gün eşi Eda Köksal Aydın ile Zorlu AVM'deydi. Aydın, Aralık ayında çıkaracağı single'ında İbrahim Tatlıses'in 'Yalnızım Dostlarım' parçasını cover yapacağını müjdeledi.
ROCK müziğin başarılı ismi EmreAydın, önceki gün eşi Eda Köksal Aydın ile Zorlu AVM'deydi. Aydın, Aralık ayında çıkaracağı single'ında İbrahim Tatlıses'in'Yalnızım Dostlarım' parçasını cover yapacağını müjdeledi.
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