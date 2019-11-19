Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin'in yer aldığı Baba Parası, sinemaseverlerle buluşmak için gün saymaya başladı. 1 Ocak 2020'de vizyona girecek olan filmin başrol oyuncusu Ahmet Kural, üç farklı tiplemeyle seyirci karşısına çıkacağını açıkladı. "Rollerden birinde kadın oluyorum. Bir de şivesiyle de apayrı bir komiklik yaşatan Kıbrıslı taksi şoförü Selim var. Finalde de farklı sürpriz bir tip daha geliyor... Bu üç tipi oynamak, zor olduğu kadar da büyük bir şanstı" dedi.



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