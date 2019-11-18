Türk sanat Müziği'nin dev ismi Ebru Gündeş, önceki akşam kış sezonunu muhteşem bir başlangıçla Günay Restaurant'ta açtı. Sahneye çıkmadan önce, önümüzdeki 3 programında da yer kalmadığını öğrenen Gündeş, bu yoğun ilgiye teşekkür etti. Şubat ayına kadar her cuma akşamı Günay Restaurant'ta sahne alacak olan Ebru Gündeş'i dinlemek ise sosyetede yarış başlattı. Gündeş'i en önden izlemenin bedeli kişi başı 2 bin 500 TL olarak belirlenirken; bu VIP masalara rezervasyon yaptırmak isteyenler rekabete tutuştu. Bazı sosyetikler, ünlü sanatçının tüm sahne alacağı günlere rezervasyon yaptırdı.



Gündeş'in Günay'daki ilk akşamında Ebru Şallı-Uğur Akkuş ve Gamze- Nedim Keçeli de en önden izledi. Ünlü çiftler, şıklıklarıyla da dikkat çekti.



KOMBİNE ALANLAR VAR!

Gündeş'in müdavimi olan işadamları arasında, sahne aldığı Günay'a tıpkı maçlarda olduğu kombine masa ayırtanlar bile var!