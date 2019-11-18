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  • 18.11.2019
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gecelerinde rekabeti kızıştı! Sosyete dinlemek için yarışa girdi...

gecelerinde rekabeti kızıştı! Sosyetik isimler, ünlü sanatçıyı Günay sahnesinde tam 2 bin 500 liraya en önden dinlemek için kıyasıya yarışa girdi.

2500 tl’lik yarış

Türk sanat Müziği'nin dev ismi Ebru Gündeş, önceki akşam kış sezonunu muhteşem bir başlangıçla Günay Restaurant'ta açtı. Sahneye çıkmadan önce, önümüzdeki 3 programında da yer kalmadığını öğrenen Gündeş, bu yoğun ilgiye teşekkür etti. Şubat ayına kadar her cuma akşamı 'ta sahne alacak olan 'i dinlemek ise sosyetede yarış başlattı. Gündeş'i en önden izlemenin bedeli kişi başı 2 bin 500 TL olarak belirlenirken; bu VIP masalara rezervasyon yaptırmak isteyenler rekabete tutuştu. Bazı sosyetikler, ünlü sanatçının tüm sahne alacağı günlere rezervasyon yaptırdı.


Gündeş'in Günay'daki ilk akşamında Ebru Şallı-Uğur Akkuş ve Gamze- de en önden izledi. Ünlü çiftler, şıklıklarıyla da dikkat çekti.


KOMBİNE ALANLAR VAR!
Gündeş'in müdavimi olan işadamları arasında, sahne aldığı Günay'a tıpkı maçlarda olduğu kombine masa ayırtanlar bile var!

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