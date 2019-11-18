Kısa süre önce Tuğrul Odabaş'la 3 yıllık evliliği biten Işın Karaca, önceki eşi Sedat Doğan'dan olan kızı Sasha Mia'yı da alıp Londra'ya gitti. Karaca, kızıyla uçuş öncesi de bu mutluluk pozunu verdi.