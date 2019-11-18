Kısa süre önce Tuğrul Odabaş'la 3 yıllık evliliği biten Işın Karaca, önceki eşi Sedat Doğan'dan olan kızı Sasha Mia'yı da alıp Londra'ya gitti. Karaca, kızıyla uçuş öncesi de bu mutluluk pozunu verdi.
Kısa süre önce Tuğrul Odabaş'la 3 yıllık evliliği biten Işın Karaca, önceki eşi Sedat Doğan'dan olan kızı Sasha Mia'yı da alıp Londra'ya gitti. Karaca, kızıyla uçuş öncesi de bu mutluluk pozunu verdi.
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