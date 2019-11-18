Dünyaca ünlü müzik şirketi Universal ile anlaşan Aleyna Tilki, bir süredir Kadir Güneş ile aşk yaşıyor. İş insanı Metin Güneş'in oğlu olan Kadir Güneş, Tilki'yi koruması için kendi özel arabasını ve yakın korumasını sevgilisine tahsis etmiş.

Aleyna Tilki, bu durumu sevgilisinin ısrarı sonucu durumu kabul etmek zorunda kalmış. Şimdilerde Aleyna Tilki, nereye gitse yakın koruma da bir an olsun yanından ayrılmıyormuş. Yurt içi ve yurt dışında konserden konsere koşan Tilki'ye tahsis ettiği korumanın hem yakın dövüş hem de Uzakdoğu dövüşlerinde usta olduğunu öğrendim.

Kadir Güneş

Aleyna Tilki'nin her şeyiyle yakından ilgilenen Kadir Güneş, yakın çevresine "Benim güvendiğim insanlar, Aleyna'nın yanında olunca içim daha rahat ediyor'' diyormuş. Ne diyelim Allah herkese böyle düşünceli bir sevgili nasip etsin…



HAYIRLI EVLAT

Uzun süredir ekranlardan uzak duran Tuvana Türkay, Antalya'da yaşayan ailesini İstanbul'a taşımaya karar vermiş. Annesi Armağan Türkay'a olan düşkünlüğü ile bilinen güzel oyuncu, annesine olan özlemi son vermek için Nişantaşı'nda 5 bin liralık bir daire kiralamış.



BARINAKTAN SAHİPLENDİ

Alişan ve Buse Varol Tektaş, önceki gün evliliklerinin ikinci yılını kutladılar.

Eşine Poodle cinsi bir köpek hediye eden Alişan, "Canlı bir varlık armağan edilmez ama bu köpeği barınaktan sahiplendim. Artık bir çocuğumuz da bu köpek olsun" diyor..

UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE