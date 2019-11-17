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'ın 10 parmağında 10 marifet

Ekranların güzel oyuncusu , geçtiğimiz gün 'nde görüntülendi. Önümüzdeki ay yeni single çalışmasının yanı sıra yeni kitabını da piyasaya çıkartacağı müjdesini verdi.

10 parmağında 10 marifet
Ekranların güzel oyuncusu Tuvana Türkay, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Önümüzdeki ay yeni single çalışmasının yanı sıra yeni kitabını da piyasaya çıkartacağı müjdesini verdi.

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