Ekranların güzel oyuncusu Tuvana Türkay, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Önümüzdeki ay yeni single çalışmasının yanı sıra yeni kitabını da piyasaya çıkartacağı müjdesini verdi. Ekranların güzel oyuncusu Tuvana Türkay, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Önümüzdeki ay yeni single çalışmasının yanı sıra yeni kitabını da piyasaya çıkartacağı müjdesini verdi.
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