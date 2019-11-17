Emina Jahovic'ten ayrıldı. Aradığı aşkı bir türlü bulamadı. Önceki akşam katıldığı bir etkinlikte yaptığı hareketlerle ise çok şaşırttı! Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu yaptığı tasarım yarışmasında Mustafa Sandal jüride yer aldı. Esmersoy, Sandal'a "Mustafa sana 'Gel bana' desem ne dersin?" diye sorunca ortalık karıştı!