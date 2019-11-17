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Meryem Uzerli ’de 'ev'leniyor! 'tan daire almak için kolları sıvadı

Meryem Uzerli, 'ta ev sahibi olmak için kolları sıvadı. Sık sık 'ye giden güzel oyuncu, otelde daha fazla kalmak istemeyince ev arayışına girdi. Jüri başkanlığını üstlendiği için şu sıralar Los Angeles'ta olan Uzerli, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği bir daireyi gözüne kestirdi.



ABD'nin Los Angeles şehrini su yolu yapan Meryem Uzerli, burada ev sahibi olmak için kolları sıvadı. Sık sık ABD'ye giden güzel oyuncu, otelde daha fazla kalmak istemeyince ev arayışına girdi. Jüri başkanlığını üstlendiği Asian World Film Festivali için şu sıralar Los Angeles'ta olan Uzerli, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği bir daireyi gözüne kestirdi.

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