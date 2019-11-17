şehrini su yolu yapanburadaolmak için kolları sıvadı. Sık sıkgiden güzel oyuncu, otelde daha fazla kalmak istemeyince ev arayışına girdi. Jüri başkanlığını üstlendiğiiçin şu sıralar Los Angeles'ta olan Uzerli, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği bir daireyi gözüne kestirdi.