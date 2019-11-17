Hercai, yine kural bozmadı... Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün rol aldığı dizinin 21. bölümü; Tüm Kişiler'de yüzde 8,29 izlenme oranı ve yüzde 19,67 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, kural bozmadı. Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün rol aldığı dizinin 21. bölümü; Tüm Kişiler'de yüzde 8,29 izlenme oranı ve yüzde 19,67 izlenme payı alarak 100program arasında birinci oldu.
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