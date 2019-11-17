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  • 17.11.2019
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ve 'nün rol aldığı yine kural bozmadı

, yine kural bozmadı... ve 'nün rol aldığı dizinin 21. bölümü; Tüm Kişiler'de yüzde 8,29 izlenme oranı ve yüzde 19,67 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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