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  • 17.11.2019
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'dan 'Ana' isyan!

Hakan ile , oğulları Çağrı'nın 'in alt yapısına transfer olmasıyla 'ya taşınmıştı. , "Oğulları seçilemedi diye 'ye döndü" diyenlere "Bir şey denedik ve mutsuz olduğumuz için döndük" karşılığı vererek eleştirilere isyan etti.

Ana isyan!
Hakan ile Derya Balta, oğulları Çağrı'nın 'in alt yapısına transfer olmasıyla Almanya'ya taşınmıştı. , "Oğulları seçilemedi diye Türkiye'ye döndü" diyenlere "Bir şey denedik ve mutsuz olduğumuz için döndük" karşılığı vererek eleştirilere isyan etti.

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