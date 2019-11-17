Hakan ile Derya Balta, oğulları Çağrı'nın Bayern Münih'in alt yapısına transfer olmasıyla Almanya'ya taşınmıştı. Çiftten Derya Hanım, "Oğulları seçilemedi diye Türkiye'ye döndü" diyenlere "Bir şey denedik ve mutsuz olduğumuz için döndük" karşılığı vererek eleştirilere isyan etti.
- Saklambaç
- 17.11.2019
- Gazete
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