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  • 16.11.2019
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'zayıflık eleştirisi'ne sinirlendi

Son dönemde aşırı zayıflığıyla eleştirilen , önceki gün eşi 'la Prag tatiline çıktı. Oyuncu, eşiyle romantik karesine 'zayıflık eleştirisi' gelince sinirlendi.

Prag kaçışı

Son dönemde aşırı zayıflığıyla eleştirilen Ümit Erdim, önceki gün eşi 'la Prag tatiline çıktı. Oyuncu, eşiyle romantik karesine 'zayıflık eleştirisi' gelince sinirlendi.

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