Son dönemde aşırı zayıflığıyla eleştirilen Ümit Erdim, önceki gün eşi Seda Hanım'la Prag tatiline çıktı. Oyuncu, eşiyle romantik karesine 'zayıflık eleştirisi' gelince sinirlendi.
Son dönemde aşırı zayıflığıyla eleştirilen Ümit Erdim, önceki gün eşi Seda Hanım'la Prag tatiline çıktı. Oyuncu, eşiyle romantik karesine 'zayıflık eleştirisi' gelince sinirlendi.
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