Rap rap servet!

Mekanın Sahibi' şarkısıyla olay olan Norm Ender, Danimarkalı spor giyim markası Hummel'ın reklam yüzü oldu. Ünlü rapçi, bir yıllık anlaşma karşılığında da 150 bin euro kazandı. 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla olay olan Norm Ender, Danimarkalı spor giyim markası Hummel'ın reklam yüzü oldu. Ünlü rapçi, bir yıllık anlaşma karşılığında da 150 bin euro kazandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.