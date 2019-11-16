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  • 16.11.2019
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Rap rap servet!

Mekanın Sahibi' şarkısıyla olay olan , Danimarkalı spor giyim markası Hummel'ın reklam yüzü oldu. Ünlü rapçi, bir yıllık anlaşma karşılığında da 150 bin euro  kazandı.

Rap rap servet!
'Mekanın Sahibi' şarkısıyla olay olan Norm Ender, Danimarkalı spor giyim markası Hummel'ın reklam yüzü oldu. Ünlü rapçi, bir yıllık anlaşma karşılığında da 150 bin euro kazandı

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