Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.11.2019
  • Gazete

Nusret'ten paralı gönderme

Ünlü etçi Nusret, çalışanlarına mobbing iddiasıyla gündeme geldi. şubesindeki garsonlar, Nusret'i bahşişlerini almakla suçlayarak mahkemeye verdi. Tartışmalar sürerken Nusret'ten jet bir gönderme geldi. Ünlü etçi, çıraklık yaptığı dönemden bir fotoğraf paylaşarak altına "1 milyondan fazla eder" dedi.

Paralı gönderme

Ünlü etçi Nusret, çalışanlarına mobbing iddiasıyla gündeme geldi. şubesindeki garsonlar, Nusret'i bahşişlerini almakla suçlayarak mahkemeye verdi. Tartışmalar sürerken Nusret'ten jet bir gönderme geldi. Ünlü etçi, çıraklık yaptığı dönemden bir fotoğraf paylaşarak altına "1 milyondan fazla eder" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriNusret'ten paralı gönderme
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri