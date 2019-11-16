Nusret'ten paralı gönderme

Ünlü etçi Nusret, çalışanlarına mobbing iddiasıyla gündeme geldi. New York şubesindeki garsonlar, Nusret'i bahşişlerini almakla suçlayarak mahkemeye verdi. Tartışmalar sürerken Nusret'ten jet bir gönderme geldi. Ünlü etçi, çıraklık yaptığı dönemden bir fotoğraf paylaşarak altına "1 milyondan fazla eder" dedi.