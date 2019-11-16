Koruncuk Vakfı 40. yılını ünlü sanatçılarla kutladı

Korunma ihtiyacındaki çocukları sıcak bir aile ortamında, sevgi ve güvenle büyüterek topluma kazandıran Koruncuk Vakfı, kuruluşunun 40. yılını Four Seasons Hotel'de düzenlenen özel bir geceyle kutladı.



Geceye katılan isimlere teşekkür pilaketi verildi.

Açılışta Halit Ergenç duygusal bir konuşma yaptı. Serenay Sarıkaya ise çocuk oyuncu Ecrin Su Çoban ile Alice Müzikali'nde birlikte söyledikleri "Kuzey Yıldızı" adlı şarkıyla geceye katılan herkesi büyüledi. Geceye Selma Ergeç, Nebahat Çehre, Hande Doğandemir, Pelin Karahan, Serkan Altunorak ve Beyza Şekerci gibi ünlü sanatçıların yanı sıra, cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman ve Esra Oflaz Güvenkaya gibi isimler katıldı. Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Yoleri; geceye destek verenlere teşekkür plaketi takdim etti.



Feryal Gülman, Barrus London marka kendi tasarımı elbisesiyle çok şıktı.



Esra Oflaz Güvenkaya, gecenin en şık isimlerindendi...



Nebahat Çehre, Özgür Masur imzalı elbisesiyle büyüledi.

PİŞTİ DIOR

Serenay Sarıkaya, Koruncuk Vakfı'nın gecesinde şıklığıyla dikkat çekti.



Özel dikim Sudi Etuz marka elbise giyen Sarıkaya, stilini daha önce Hadise'nin taktığı Christian Dior'un aynı zamanda çanta işlevi gören 22 bin liralık kemerle tamamladı.

Çizmeleri Saint Laurent olan güzel oyuncu, şıklığıyla tam not aldı.

Doğan SAVAŞ