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  • 16.11.2019
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Koruncuk Vakfı 40. yılını ünlü sanatçılarla kutladı

Korunma ihtiyacındaki çocukları sıcak bir aile ortamında, sevgi ve güvenle büyüterek topluma kazandıran Koruncuk Vakfı, kuruluşunun 40. yılını Four Seasons Hotel'de düzenlenen özel bir geceyle kutladı. Koruncuk Vakfı, 40. yılını vakfa destek veren ünlü sanatçılar ve bağışçılarla birlikte kutladı.

Koruncuk 40 yaşında

Korunma ihtiyacındaki çocukları sıcak bir aile ortamında, sevgi ve güvenle büyüterek topluma kazandıran Koruncuk Vakfı, kuruluşunun 40. yılını Four Seasons Hotel'de düzenlenen özel bir geceyle kutladı.


Geceye katılan isimlere teşekkür pilaketi verildi.

Açılışta duygusal bir konuşma yaptı. Serenay Sarıkaya ise çocuk oyuncu Ecrin Su Çoban ile Alice Müzikali'nde birlikte söyledikleri "Kuzey Yıldızı" adlı şarkıyla geceye katılan herkesi büyüledi. Geceye , Nebahat Çehre, , , Serkan Altunorak ve gibi ünlü sanatçıların yanı sıra, cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden ve Esra Oflaz Güvenkaya gibi isimler katıldı. Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Yoleri; geceye destek verenlere teşekkür plaketi takdim etti.


Feryal Gülman, Barrus London marka kendi tasarımı elbisesiyle çok şıktı.


Esra Oflaz Güvenkaya, gecenin en şık isimlerindendi...


Nebahat Çehre, Özgür Masur imzalı elbisesiyle büyüledi.

PİŞTİ DIOR
Serenay Sarıkaya, Koruncuk Vakfı'nın gecesinde şıklığıyla dikkat çekti.


Özel dikim Sudi Etuz marka elbise giyen Sarıkaya, stilini daha önce Hadise'nin taktığı Christian Dior'un aynı zamanda çanta işlevi gören 22 bin liralık kemerle tamamladı.

Çizmeleri Saint Laurent olan güzel oyuncu, şıklığıyla tam not aldı.

Doğan SAVAŞ

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