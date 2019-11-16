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  • 16.11.2019
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'den gülümseten paylaşım

Şarkıcı 'den gülümseten paylaşım... Derici, dün köpeği Rude Boy ile bu kareyi 'da yayınladı. Popçu, poz verirken köpeğin asık suratı güldürdü.

Asık suratlı

Şarkıcı İrem Derici'den gülümseten paylaşım... Derici, dün köpeği Rude Boy ile bu kareyi 'da yayınladı. Popçu, poz verirken köpeğin asık suratı güldürdü.

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