Şarkıcı İrem Derici'den gülümseten paylaşım... Derici, dün köpeği Rude Boy ile bu kareyi Instagram'da yayınladı. Popçu, poz verirken köpeğin asık suratı güldürdü.
Şarkıcı İrem Derici'den gülümseten paylaşım... Derici, dün köpeği Rude Boy ile bu kareyi Instagram'da yayınladı. Popçu, poz verirken köpeğin asık suratı güldürdü.
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