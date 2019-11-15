Sosyetik Yasemin Özilhan, yeni yıl öncesi kendini kampa soktu. Önceki gün Avusturya'daki detoks merkezine giden Özilhan, şu sıralar toksinlerinden arınıyor.
Sosyetik Yasemin Özilhan, yeni yıl öncesi kendini kampa soktu. Önceki gün Avusturya'daki detoks merkezine giden Özilhan, şu sıralar toksinlerinden arınıyor.
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